Altach trainiert erstmals donnerstags "in zwei Blöcken"

Fußball-Bundesligist SCR Altach beginnt am Donnerstag mit dem Training in Kleingruppen. "Unter Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen wird die Mannschaft von Alex Pastoor in insgesamt fünf Gruppen erstmals wieder auf dem Trainingsplatz stehen", teilten die Vorarlberger am Mittwoch mit.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK Auch bei Altach heißt es: Abstand wahren