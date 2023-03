Altach und Ried im Kellerduell um ersten Sieg seit Monaten

Im Kellerduell der Fußball-Bundesliga geht es für den SCR Altach und Schlusslicht SV Ried um den langersehnten Befreiungsschlag. Während die Innviertler acht Ligaspiele in Serie nicht gewinnen konnten, warten die Vorarlberger seit sieben Partien auf ein Erfolgserlebnis. "Ein Sieg wäre ein fantastisches Erlebnis für unseren Kopf", sagte Altach-Trainer Miroslav Klose vor dem Krisen-Duell im Ländle am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky).

Außerdem geht es für beide Teams kurz vor der Punkteteilung um eine zumindest leicht bessere Ausgangsposition im Kampf gegen den Abstieg. Rieds Neo-Trainer Maximilian Senft hofft indes auf die Trendwende in seinem zweiten Pflichtspiel. Der 33-Jährige kassierte bei seinem Debüt auf der Trainerbank eine 1:3-Niederlage gegen die Wiener Austria, allerdings spielte seine Elf fast eine Halbzeit in Unterzahl. Vor den Vorarlbergern ist Senft jedenfalls gewarnt. "Altach ist wie ein angeschlagener Boxer, der in den Seilen hängt. Das ist aber auch gefährlich. Die können sich aufraffen und mit Schaum vor dem Mund kommen", sagte Senft.

Der neue Ried-Coach ist zuversichtlich, dass der K.o.-Schlag am Wochenende gelingen wird. "Die Spielidee passt sehr gut für die Jungs, wir müssen da weiterarbeiten", betonte er. Verteidiger Tin Plavotic ergänzte: "Es wird ein intensives, sehr körperbetontes Match. Wie werden uns nicht verstecken und wollen unser Spiel aufziehen." Die Innviertler jubelten zuletzt am 15. Oktober (1:0 gegen Rapid) über einen "Dreier", eine Woche später die Altacher (3:2 gegen WAC) zum bisher letzten Mal.

Die Klose-Elf kassierte vergangene Woche ein ernüchterndes 0:3 in Klagenfurt und hat als Elfter nur zwei Punkte Vorsprung auf die Rieder. "Was uns gegen Klagenfurt gefehlt hat, werden wir jetzt anders machen", betonte Altach-Verteidiger Felix Strauss. "Wir haben sehr viele intensive Einzelgespräche geführt, weil da viele Sachen nicht so gelaufen sind, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Klose, dessen Truppe seit fünf Ligaspielen oder 525 Minuten kein Tor geschossen hat.

"Es ist ärgerlich", monierte der Deutsche. Im Training unter der Woche sehe es laut Klose aber "richtig gut" aus. Der WM-Rekordtorschütze kündigte Veränderungen in seiner Startelf an. Kapitän Jan Zwischenbrugger, Jurica Jurcec, Emanuel Schreiner und der gesperrte Nosa Edokpolor werden bei den Vorarlbergern sicher ausfallen. "Wir wollen uns von unserem Weg nicht abbringen lassen und weiter daran glauben", gab Klose die Marschroute vor.