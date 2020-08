Gegen einen hochkarätigen Gegner hat der SCR Altach einen ersten Probelauf für die Rückkehr der Zuschauer in die Fußballstadien absolviert. Dem den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund unterlagen die Vorarlberger am Mittwoch in der Cashpoint Arena 0:6. Laut Club-Angaben durften 1.250 Dauerkartenbesitzer bei dem Testmatch dabei sein. Rapid gewann gegen SFC Opava (Troppau) aus Tschechien 5:3.

Quelle: SN