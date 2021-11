Altach vermeldet Gewinn von fast halber Million Euro

Corona zum Trotz hat Fußball-Bundesligist SCR Altach am Donnerstagabend auf seiner Generalversammlung einen Gewinn von rund 460.000 Euro im Vereinsjahr 2020/21 vermeldet. Transfererlöse und neue Sponsoren führten die Vorarlberger in einer Aussendung als Hauptgründe an, der Umsatz lag laut Clubangaben bei 8,021 Mio. Euro.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Canadis Club wirtschaftete gut