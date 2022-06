Altach verpflichtet israelischen Stürmer Dahan

Fußball-Bundesligist SCR Altach hat am Freitag den ersten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben. Die Vorarlberger verstärkten sich mit dem israelischen Stürmer Guy Dahan. Der 22-jährige Mittelstürmer unterschrieb für zwei Jahre mit Verlängerungsoption. Dahan kommt von Meister Maccabi Haifa, war in der abgelaufenen Saison aber an Zweitligist Hapoel al-Fahm verliehen.