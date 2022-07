Altach verspielt Sieg bei Kloses Heimdebüt

Der SCR Altach hat beim Heimdebüt von Trainer Miroslav Klose den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bundesliga spät aus der Hand gegeben. Die Vorarlberger mussten sich am Samstag in der zweiten Runde gegen den Wolfsberger AC mit einem 2:2 (1:0) begnügen, nachdem Tai Baribo (88.) der späte Ausgleich gelungen war. Für die Altacher war es nach zweimaliger Führung trotzdem der erste Punktgewinn in dieser Spielzeit.

Kein Heimsieg für Klose