Frauen-Fußball: Altach/Vorderland gewinnt auch 6. Spiel - 5:0 gegen Bergheim

Die Spielgemeinschaft SCR Altach/FFC Vorderland ist in der Frauen-Fußball-Bundesliga weiter makellos unterwegs. Die Vorarlbergerinnen setzten sich am Samstag in der Cashpoint Arena gegen den FC Bergheim mit 5:0 durch und beendeten damit auch das sechste Saisonspiel siegreich. Als Belohnung gab es zumindest bis Sonntag die Tabellenführung, der nun drei Zähler zurückliegende Titelverteidiger SKN St. Pölten ist da gegen die SPG FC Lustenau/FC Dornbirn im Einsatz.

Nach dem Auftritt auf der Bühne glänzte Campbell wieder auf dem Platz

ÖFB-Teamstürmerin Eileen Campbell (24.), Julia Kofler (43., 54.) und Maria Olsen (57.) trafen, zudem fabrizierte Lisa-Marie Bauer ein Eigentor (59.). Vizemeister SK Sturm Graz holte sich mit einem 2:0 beim FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen den vierten Sieg. Den gab es auch für die Vienna mit einem 3:1 bei der Wiener Austria. Für die nur siebentplatzierten Favoritnerinnen war es bereits Niederlage Nummer vier.