Altach wegen Fußblessur drei bis vier Wochen ohne Netzer

Fußball-Bundesligist Altach muss voraussichtlich drei bis vier Wochen auf Abwehrroutinier Philipp Netzer verzichten. Der 36-Jährige habe sich am Wochenende gegen den LASK ein Knochenmarködem am Mittelfuß zugezogen, eine Bandverletzung sei hingegen ausgeschlossen worden, teilten die Vorarlberger am Donnerstag mit.