Altach will noch fleißig Punkte hamstern

Der SCR Altach startet am Samstag gegen den WAC in das Frühjahr der Fußball-Bundesliga. "Es geht einfach darum, Punkte zu hamstern, damit wir mit der Punktetrennung in einer guten Position sind, um in den ersten Runden im unteren Play-off das ganze Thema im Idealfall schnell zu erledigen", ist für Trainer Werner Grabherr vor den restlichen vier Partien im Grunddurchgang die Marschroute klar.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER Die Altacher haben noch einiges vor