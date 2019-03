Altach will sich Polster auf Admira verschaffen

In der Fußball-Bundesliga steht am Samstag ein echtes Kellerderby auf dem Programm. Der Vorletzte SCR Altach empfängt Schlusslicht Admira und hat dabei die Chance, den Vorsprung auf die Niederösterreicher auf vier Punkte auszubauen. Allerdings reisen die Gäste mit einer großen Portion Optimismus an.

Für Admira die Chance, heranzukommen