Altachs Negativlauf soll beim Aufsteiger in Ried enden

Seit dem 4:2-Heimerfolg am 24. Oktober gegen die Admira ist Fußball-Bundesligist Altach sieglos. Die jüngsten vier Pflichtspiele gingen allesamt verloren. In der Liga gelang dem Team von Trainer Alex Pastoor seit bereits 367 Minuten kein Tor. Und nach dem 0:4-Heimdebakel in der Vorwoche gegen St. Pölten stehen die Rheindörfler auf dem Abstiegsrang. "Die Mannschaft braucht ein Erfolgserlebnis", sagte Pastoor vor dem Gastspiel am Samstag (17.00 Uhr) beim Aufsteiger in Ried.

SN/APA (EXPA)/EXPA/REINHARD EISENBA Altach-Trainer Pastoor: "Die Mannschaft braucht ein Erfolgserlebnis"