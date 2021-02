An Triumph-Stätte von 2018: Sturm will Salzburg fordern

An der Stätte des letzten Triumphes der jüngeren Vereinsgeschichte will Sturm Graz Favorit Salzburg in doppelter Ausführung zu Fall bringen. Die Steirer treffen in ihren "Heimspielen" in Klagenfurt zunächst am Sonntag (17.00 Uhr) in der Liga auf den Titelverteidiger, ehe am kommenden Mittwoch das Cup-Halbfinale zwischen den beiden Teams ebenfalls im Wörthersee-Stadion ansteht. Das Meisterschaftsspiel dürfte nur die Ouvertüre der Cup-Partie werden.

SN/APA/KRUGFOTO Im Hinspiel jubelten Jantscher und Sturm in Wals-Siezenheim