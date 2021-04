André Ramalho: Das ewig junge Urgestein von Red Bull Salzburg

Wie sich André Ramalho bei Red Bull Salzburg in die Rolle des Führungsspielers zurückgekämpft hat und was der Trainer heute über ihn denkt.

Es ist gar nicht lange her, da war die Fußballwelt für André Ramalho überhaupt nicht mehr in Ordnung. Sein Verhältnis zu Jesse Marsch war einigermaßen angespannt. Anfang Oktober 2019 hatte der Trainer von Red Bull Salzburg ausgerechnet im Auswärtsspiel der Champions League gegen den damaligen Titelverteidiger Liverpool auf Ramalho verzichtet. Ein Schlag ins Gesicht des Brasilianers. Aber Ramalho kämpfte sich zurück und bringt seit Wochen national starke Leistungen. Wie am Sonntag beim 3:0 gegen Rapid.

"Das war sehr ...