André Ramalho zeigte sich beim Abschied aus Salzburg tief gerührt

Der Abwehrchef der Bullen verkündete am Mittwoch seinen Wechsel zu PSV Eindhoven. Und er erklärte in einem emotionalen Interview die Gründe für diesen Transfer.

Die Medienabteilung von Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg hat derzeit allerhand zu tun. Es müssen für diejenigen Spieler, die den Verein nach Schlusspfiff der Saison verlassen, Presseaussendungen, Interviews und Abschiedsvideos produziert werden. Und das sind, wie berichtet, nicht wenige. Den Anfang machte am Mittwoch André Ramalho. Der 29-jährige Abwehrchef der Bullen verlässt Salzburg per Ausstiegsklausel und wechselt wie erwartet zum PSV Eindhoven in die niederländische Ehrendivision. Dort arbeitet mit Roger Schmidt ein ehemaliger Meistercoach der Salzburger und ein enger Vertrauter Ramalhos als Cheftrainer.

Ramalho folgte Schmidt bereits 2015 in die deutsche Bundesliga zu Bayer Leverkusen. Von der "Werkself" kam er 2018 wieder nach Salzburg zurück. Insgesamt holte der Innenverteidiger mit den Bullen sechs Mal den Meisterteller und fünf Mal den ÖFB-Pokal. In Eindhoven erhielt Ramalho einen Dreijahresvertrag. Die Ablösesumme soll 2,5 Millionen Euro betragen. In einem vom Verein veröffentlichten Abschiedsvideo zeigte sich Ramalho, in der Mannschaftskabine sitzend, tief gerührt. "Ich liebe diesen Verein, diese Stadt. Das ist meine zweite Heimat", sagte Ramalho, der sich nicht "gegen Red Bull Salzburg", sondern "für eine neue Herausforderung" entschieden habe. "Wenn man die Gelegenheit hat, zu einem Verein zu wechseln, wo einst auch brasilianische Helden wie Romário (1988 bis 1993) oder Ronaldo (1994 bis 1996) gespielt haben, dann erleichtert das die Entscheidung", erklärte Ramalho gewohnt ehrlich, sympathisch, emotional.

An seine Stelle rückt mit Saisonstart am 21. (Leistungstests) und 22. Juni (erstes Mannschaftstraining) Neuzugang Kamil Piątkowski, ein 21 Jahre alter Pole. Außerdem ist Salzburg an Innenverteidiger Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg interessiert. Der 21-Jährige spielte zuletzt leihweise für Union Berlin. Offiziell ist seit Mittwoch auch, wer Neo-Trainer Matthias Jaissle zur Seite stehen wird: Seine Assistenten heißen Alexander Hauser und Florens Koch. Neu ist auch Athletiktrainer Michael Berktold.