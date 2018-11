Andreas Ulmer: "Viele Spiele beflügeln uns"

Salzburgs Routinier Andreas Ulmer kommt bei der Vierfachbelastung richtig in den Spielrhythmus. Die Spiele werden auch nicht weniger.

Seit Saisonbeginn hat Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg schon 22 Pflichtspiele in den Beinen. Der Nationalspieler der Bullen, Andreas Ulmer, absolvierte dazu noch drei Länderspiele. Und auch im Achtelfinale des ÖFB-Cups am vergangenen Mittwoch beim 1:0 in Lustenau gegen die Austria stand der Routinier, der am 30. Oktober 2018 seinen 33. Geburtstag gefeiert hat, über die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Wie immer als vorbildlicher Kämpfer und Antreiber. Ulmer sieht in der Vierfachbelastung mit Einsätzen im Nationalteam, in der Europa League sowie Bundesliga und im ÖFB-Cup einen zusätzlichen Reiz.

Der wird in den nächsten Monaten auch nicht abnehmen. Denn nach dem hart erkämpften Sieg im ÖFB-Cup gegen eine überaus aggressiv agierende Lustenauer Truppe und dem bevorstehenden Einzug in das Sechzehntelfinale der Europa League steht bereits jetzt fest, dass auch zu Jahresbeginn 2019 die Belastungen für die Red-Bull-Kicker nicht geringer werden. Am 14. Februar findet das Hinspiel im Sechzehntelfinale der Europa League statt, eine Woche später das Rückspiel. Dazwischen steht am 17. Februar das Cup-Viertelfinale auf dem Programm. Und eine Woche später startet die Ligasaison mit der Auswärtspartie gegen Rapid.

Für die Bullen ist dies eher Ansporn als Belastung. Schon vor dem Cupspiel hatte Dauerbrenner Ulmer nach dem intensiven Spiel beim LASK betont: "Es ist schon in Ordnung, dass es in dem Rhythmus so weitergeht, wir da nicht rauskommen. Die Spiele beflügeln uns auch", sagt Ulmer, der die vielen "englischen Wochen" für gut hält.

Etwas anders sieht Salzburg-Trainer Marco Rose die Lage, wenngleich auch er wahrscheinlich froh darüber ist, dass seine Bullen kaum Zeit haben, sich zu erholen. Denn viele Spiele bedeuten auch viele Erfolge. Mit dem Cup hat Rose nach der Finalniederlage in der vergangenen Saison gegen Sturm Graz dazu noch eine Rechnung offen. "Das Wichtigste war der Aufstieg", betonte Rose nach dem Fight in Lustenau. "Man sieht schon, dass die englischen Wochen auch Spuren hinterlassen haben", erklärte der Deutsche. Man habe spielerisch nur bis zum Sechzehner überzeugt und gegen einen ganz starken Gegner einen glücklichen Sieg eingefahren. "Die Jungs haben aber Ruhe bewahrt und an sich geglaubt", hob Rose das Positive hervor. Auch etwas Glück war dabei, denn der Siegtreffer der immer dominant agierenden Bullen von Takumi Minamino (74.) fiel aus Abseitsposition.

Salzburg: Walke - Mwepu, Ramalho, Onguene, Ulmer - Samassekou - Leitgeb (74. Haidara), Yabo (34. Daka), Schlager - Prevljak (63. Dabbur), Minamino.

Achtelfinale: WAC - Rapid 0:3, Altach - LASK 0:3, Lafnitz - St. Pölten 2:3, Ried - Wr. Neustadt 1:2, GAK - Kapfenberg 3:0.