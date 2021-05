Andy Marek präsentiert Buch "Mein Leben mit Rapid - 27,5"

Knapp eineinhalb Jahre nach seinem Rückzug von Fußball-Bundesligist Rapid hat sich der ehemalige Clubservice-Leiter der Hütteldorfer, Andreas Marek, mit einem Buch zurückgemeldet. "Mein Leben mit Rapid - 27,5" heißt das 27,5 Kapitel starke, 27,5 Euro teure und am 27. Mai im Allianz Stadion präsentierte Werk in Anlehnung an Mareks 27,5 Jahre bei den Grün-Weißen.

Marek begann 1992 als Stadionsprecher, baute danach das Clubservice auf und war maßgeblich daran beteiligt, dass die Zuschauerzahlen bei Rapid massiv gesteigert wurden. Dabei lebte und koordinierte er den vermeintlichen Widerspruch zwischen VIPs und Ultras, Familien und Hardcore-Fans - 109 Geschichten darüber sind in dem Buch zu finden. Im Februar 2020 legte Marek aus gesundheitlichen Gründen seine Vereinstätigkeiten zurück.