Arase wechselt im Sommer ablösefrei von Rapid zu Karlsruhe

Kelvin Arase verlässt Rapid Wien im Sommer ablösefrei und wechselt zum Karlsruher SC in die zweite deutsche Fußball-Liga. Der 23-jährige Flügelspieler absolvierte in der laufenden Saison in der Bundesliga, im Europacup und im ÖFB-Cup insgesamt 36 Spiele für die Hütteldorfer, in denen er ein Tor und sechs Torvorlagen anschrieb. Der ehemalige U21-Teamspieler unterzeichnete bei Karlsruhe einen Vertrag über drei Jahre, wie der deutsche Club bekannt gab.

SN/APA/RICHARD PURGSTALLER/RICHARD Arase trug seit seiner Jugend das Rapid-Trikot