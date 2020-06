Auch in Österreichs Liga rollt ab Dienstag wieder der Fußball

Den Auftakt macht die Qualifikationsgruppe. Die Meistergruppe startet am Mittwoch mit dem TV-Spiel Red Bull Salzburg gegen Rapid.

Mit dem ÖFB-Cup-Finale ist am Freitag auch in Österreich die coronabedingte Fußball-Pause beendet worden. Standesgemäß mit einem klaren Sieg für Red Bull Salzburg. Nach dem Pfingstwochenende rollt der Fußball nun auch in Österreichs Bundesliga wieder.

SN/grafik Der Spielplan für beide Bundesligagruppen.

Den Auftakt macht am Dienstag die von Austria Wien angeführte Qualifikationsgruppe mit drei Spielen. Einen Tag später folgt die Meistergruppe, in der Red Bull Salzburg im ORF-Livespiel (20.30 Uhr) Rapid empfängt. Der LASK, dem wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln sechs Punkte abgezogen worden sind, ist vorerst auf Platz zwei zurückgefallen. Die Linzer wollen beim Heimauftakt gegen Schlusslicht Hartberg (18.30) wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Sturm Graz hat zeitgleich Wolfsberg zu Gast.

Läuft alles nach Plan, dann endet die Meisterschaft am 5. Juli mit den letzten drei Spielen der Meistergruppe. Die Qualifikationsgruppe sollte programmgemäß bereits einen Tag zuvor beendet sein.

Quelle: SN