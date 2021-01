Auf Meistergruppe fokussierter WAC will Hartberg abschütteln

Der WAC hat in der Fußball-Bundesliga die Teilnahme an der Meistergruppe als nächstes Ziel fokussiert. Nach einem enttäuschenden Saisonstart haben sich die Lavanttaler im Herbstausklang nicht nur in der Europa League in Form präsentiert. Sturm Graz war mit dem Remis im Nachtragsspiel in Wolfsberg zuletzt heilfroh. Am Samstag wollen die Kärntner im Heimspiel gegen den TSV Hartberg einen Konkurrenten um einen Platz in den Top Sechs abschütteln.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Feldhofer durfte sich zuletzt des öfteren freuen