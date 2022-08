Aufatmen beim WAC nach erstem Saisonsieg

Das Warten hat ein Ende. Mit dem ersten Saisonsieg in der 6. Runde der Fußball-Bundesliga ist dem WAC der Sprung vom Tabellenende gelungen. Beim 3:1-Sieg am Sonntag bei der WSG Tirol steckte der WAC einen frühen Rückstand gut weg, gewann letztendlich verdient und übergab die Rote Laterne an Altach.

SN/APA/GERT EGGENBERGER/GERT EGGENB Dutt schnauft einmal durch