Aufgestockte "2. Liga" heißt in Zukunft auch so

Am Freitag startet die Erste Liga in ihre letzte Halbsaison. Im Sommer wird die Reform der zweiten Leistungsstufe im österreichischen Fußball umgesetzt, die neue 16er-Liga wird dann auch offiziell als "2. Liga" und mit einem eigenständigen Erscheinungsbild geführt. "Man soll den Rasen riechen", sagte Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer in der Hoffnung auf neue "Authentizität".

SN/APA (AFP/Symbolbild)/JURE MAKOVE Gefördert wird die 16er-Liga mit 2,3 Millionen Euro