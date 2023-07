Aufsteiger Blau-Weiß Linz verliert beim WAC

Für Blau-Weiß Linz hat die Premiere in der Fußball-Bundesliga mit einer Niederlage geendet. Der Aufsteiger musste sich am Samstag in der ersten Runde dem WAC auswärts mit 1:2 (0:1) geschlagen geben, Thierno Ballo fixierte mit einem Doppelpack (3., 50.) den verdienten Sieg der Kärntner. Das Tor der Oberösterreicher durch Simon Pirkl (90.) kam zu spät.

BILD: SN/APA/GERD EGGENBERGER/GERD EGGENB Thierno Ballo war der Matchwinner für den WAC. BILD: SN/GEPA PICTURES Thierno Ballo war der Matchwinner für den WAC. BILD: SN/GEPA PICTURES Thierno Ballo war der Matchwinner für den WAC.

Die Partie begann mit einem Traumtor: Ballo lupfte am Sechzehner den Ball mit links vorbei an Blau-Weiß-Verteidiger Danilo Mitrovic und traf mit rechts volley ins Eck. Danach blieben die Wolfsberger am Ruder, mehr als ein von Linz-Goalie Nicolas Schmid parierter Schuss aus spitzem Winkel von Bernhard Zimmermann (25.) schaute aber vorerst nicht heraus. Gegen Ende der ersten Hälfte wurde der WAC wieder zwingender: Nach einem Corner von Jonathan Scherzer köpfelte Dominik Baumgartner aus kurzer Distanz daneben (45.+3), wenige Sekunden später jagte Simon Piesinger den Ball aus rund vier Metern über die Querlatte. Von den Linzern war mit Ausnahme der 34. Minute - Ronivaldo forderte nach Zweikampf mit Piesinger vergeblich einen Elfmeter - in der Offensive praktisch nichts zu sehen. Auch die zweite Hälfte startete mit einem frühen Ballo-Tor. Zunächst legte sich Zimmermann den Ball zu weit vor und vergab damit eine Eins-gegen-eins-Situation gegen Schmid, danach legte die Rapid-Leihgabe zurück auf Florian Rieder, und dessen Maßflanke verwertete Ballo per Kopf. Blau-Weiß, mit drei neuen Spielern aus der Kabine gekommen, wurde nun offensiver. Die beste Chance auf den Anschlusstreffer vergab vorerst Paul Mensah, der nach Vorlage von Ronivaldo an WAC-Schlussmann Hendrik Bonmann scheiterte (61.). Besser machte es Pirkl - der Verteidiger verwertete eine Flanke von Julian Gölles aus wenigen Metern per Direktabnahme. Der WAC ließ sich den Vorsprung dann aber nicht mehr nehmen.