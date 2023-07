Aufsteiger Blau-Weiß Linz zahlt bei Liga-Premiere Lehrgeld

Das erste Spiel der Clubgeschichte im österreichischen Fußball-Oberhaus hat für Aufsteiger Blau-Weiß Linz eine bittere Erkenntnis gebracht. Bei der 1:2-Auswärtspleite am Samstag gegen den WAC zeigte sich, dass der Sprung von der 2. Liga in die Bundesliga ein großer ist. Um auch in der kommenden Saison in der obersten Etage dabei zu sein, ist eine Steigerung nötig, gestanden die Profis nach der Niederlage im Lavanttal.

Vor allem in der ersten Hälfte enttäuschte der Liga-Neuling. "Da haben wir leider viel vermissen lassen. Wir haben mit dem Ball keine Lösungen gefunden", kritisierte Stefan Haudum im Sky-Interview. Der Mittelfeldspieler betrieb Ursachenforschung. "Das frühe Gegentor war ein Nackenschlag, da haben wir zu lange gebraucht, um uns davon zu erholen. Vielleicht waren wir auch ein bisschen nervös, weil es unser erstes Bundesliga-Spiel war."

Eine ähnliche Ansicht vertrat Kapitän Michael Brandner. "Wir waren im Ballbesitz zu unruhig und im Pressing nicht so mutig wie nötig. Heute haben wir nicht unser wahres Gesicht gezeigt." Der 28-Jährige sah aber auch positive Aspekte. "Der WAC hat uns die Grenzen aufgezeigt, doch auf gewisse Phasen des Spiels können wir aufbauen."

Tatsächlich wurden die Oberösterreicher nach dem Seitenwechsel gefährlicher, und wäre der Anschlusstreffer früher als in der 90. Minute gefallen, hätte es eventuell noch zu einem Punkt gereicht. "In der zweiten Hälfte hat es eine deutliche Steigerung gegeben, das kann uns Mut machen", beteuerte Raphael Hofer. In einer Woche soll es daheim gegen Hartberg mit dem ersten Erfolgserlebnis klappen. "Ich bin mir sicher, dass wir in diesem Match eine bessere Leistung zeigen werden", meinte Hofer.

Durchhalteparolen kamen auch von Ronivaldo. "Das war nur das erste Spiel. Kopf hoch und weiter", gab der Brasilianer als Devise aus. Der Torschützenkönig der vergangenen Zweitliga-Saison konnte in Wolfsberg keine Akzente setzen - im Gegensatz zu WAC-Offensivspieler Thierno Ballo, der mit einem Doppelpack glänzte. Besonders sehenswert war das 1:0 des ÖFB-Nachwuchs-Teamspielers. "Er wird vom Trainer (Anm.: Manfred Schmid) im Training immer gekitzelt. Heute hat er gezeigt, dass er uns gut tut", sagte WAC-Kapitän Mario Leitgeb. Sein Club startete erstmals seit vier Jahren mit einem Sieg in die Meisterschaft.

Der zweite Kärntner Club feierte ebenfalls einen erfolgreichen Saison-Einstand. "Für uns ist das natürlich ein tolles Ergebnis. Kompliment an die Mannschaft, wir haben uns heute wirklich gut präsentiert", sagte Trainer Peter Pacult nach dem 3:1-Auswärtssieg bei der WSG Tirol. Beim überhaupt ersten Auftaktsieg der Klagenfurter in der Bundesliga brillierten die Offensivkräfte Sinan Karweina und Andy Irving und kompensierten zumindest vorerst die zahlreichen Abwanderer.

Für die WSG hingegen war es "ein Auftakt zum Kotzen", wie Trainer Thomas Silberberger klarstellte. Vor allem in der Defensive, wo der abgewanderte Raffael Behounek schmerzlichst vermisst wurde, offenbarten die Tiroler einige Schwächen. "Es hat vielleicht nicht gut getan, dass wir gestern einen Innenverteidiger abgegeben und heute einen präsentiert haben. Ich glaube, das hat sich auf unsere Innenverteidiger ausgewirkt, so haben sie auch gespielt", resümierte Silberberger, der mit dem frisch verpflichteten David Gugganig auf Stabilisation in der Abwehr hoffen darf.

Nach dem ersten Spieltag verfalle sein Team jedenfalls "nicht in Angst und Bange." Dennoch ist eine klare Leistungssteigerung vonnöten, bereits am kommenden Wochenende hängen die Trauben in Salzburg nochmals deutlich höher. "Es gibt viel zu arbeiten, das wissen wir. Wir haben uns alles anders vorgestellt, ich war der Meinung, dass wir in der Vorbereitung schon weiter waren", sagte Silberberger.

Keinen Sieger gab es in der Oststeiermark. Hartberg und Lustenau trennten sich mit einem 2:2, die Hausherren vergaben nach starken ersten 50 Minuten eine 2:0-Führung. Trainer Markus Schopp sprach von einem Erfahrungsgewinn. "Ich bin froh, dass wir in der zweiten Halbzeit Probleme bekommen haben." Die Vorstellung seiner Elf in der ersten Halbzeit bezeichnete Schopp gegenüber Sky gar als "zu viel des Guten". "Gott sei Dank haben wir Themen in der zweiten Halbzeit aufgezeigt bekommen. Daran werden wir arbeiten", hielt Hartbergs sportliches Mastermind fest.

Bei den Hartbergern schrieb Maximilian Entrup in seinem ersten Bundesliga-Spiel seit Februar 2018 erstmals im Oberhaus an. Der einst bei Rapid und später bei St. Pölten spielende Stürmer fand aus der Regionalliga Ost zurück, um laut Schopp "die letzte Chance in seiner Karriere zu nutzen". Entrup jubelte emotional, widmete das Tor einem "besonderen Menschen, der nicht mehr auf der Welt ist". Er habe nie aufgegeben, so der 26-Jährige über sein Comeback in der Bundesliga. "Aber jetzt überwiegt die Enttäuschung, dass wir nicht gewonnen haben."

Dafür verantwortlich war ein Mann, der den Torriecher offenbar über die Sommerwochen nicht verloren hat. Lukas Fridrikas war links außen zunächst harmlos, als Sturmspitze sorgte er per Doppelpack dann im Alleingang für den Ausgleich. Einen langen Ball verwertete er in sehenswerter Manier, ehe er auch vom Elferpunkt souverän agierte. "Es ist wichtig, dass wir uns noch zurückgekämpft haben", meinte der 25-Jährige.

Wie es um seine Zukunft bestellt ist, wollte Fridrikas ("Man muss schauen, was kommt") nicht näher ausführen. Er gilt weiter als heißeste Transferaktie der Lustenauer, sein Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Markus Mader hofft auf einen Verbleib. "Man muss eine Aktie nicht immer gleich abstoßen. Sie kann ja noch an Wert gewinnen", meinte der Austria-Trainer.