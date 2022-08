Aufsteiger Lustenau bezwingt Altach im Ländle-Derby mit 2:1

Austria Lustenau hat das erste Ländle-Derby in der Fußball-Bundesliga seit 22 Jahren beim SCR Altach gewonnen. In einer Regenschlacht in Vorarlberg setzte sich der Aufsteiger am Sonntag dank eines späten Tores von Bryan Teixeira (89.) mit 2:1 (1:1) durch. Damit darf sich die Truppe von Trainer Markus Mader, die einen 0:1-Rückstand drehte, über den zweiten Sieg in Serie freuen, mit zehn Punkten nach fünf Runden erwischten die Lustenauer einen ausgezeichneten Saisonstart.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Lustenau hatte das bessere Ende für sich