Aufsteiger Ried beendete Misere mit 2:0 über Hartberg

Die SV Ried ist am Samstag aus ihrem Tief in der Fußball-Bundesliga getaucht. Zuhause feierten die Innviertler einen 2:0-Heimsieg gegen Hartberg und zogen vom letzten Tabellenplatz vorbei an den punktegleichen Steirern mit sechs Zählern auf Rang neun. Stefan Nutz (17.) und Seth Paintsil (52.) sorgten nach fünf Liga-Niederlagen en suite für ungewohnte Freudengefühle bei den Aufsteigern, die 2020/21 noch nie mehr als ein Tor erzielt hatten.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Rieder Sadam Sulley im 2. Stock