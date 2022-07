Aufstieg geschafft, aber: Rapid sucht noch den Flow

Nach dem Zitteraufstieg wartet in der Conference League Neftçi Baku.

In der ersten Cuprunde ein mühevolles 1:0 gegen den Regionalligisten Treibach, in der ersten Bundesliga-Runde ein hart umkämpftes 1:0 gegen Ried und nun der Zitteraufstieg in der Qualifikation zur Conference League: Rapid startete zwar erfolgreich in die neue Saison, sucht aber noch den Flow.

Zumindest dürfen die Hütteldorfer in der UEFA Conference League weiter auf den Einzug in die Gruppenphase und somit auch auf zusätzliche Einnahmen hoffen. Das Team von Trainer Ferdinand Feldhofer holte am Donnerstagabend einen 2:1-Sieg bei Lechia Gdańsk, das reichte nach dem Heim-0:0 vor einer Woche für den Aufstieg. Nun wartet mit Neftçi Baku ein machbarer Gegner in der dritten Qualifikationsrunde, das Play-off ist zum Greifen nahe.

Torschütze Marco Grüll fasste die für Rapid wesentliche Quintessenz zusammen. "Wir wollten aufsteigen und das ist uns gelungen. Erste Halbzeit haben wir uns durchaus gute Chancen herausgespielt und sind auch verdient 2:0 in Führung gegangen", erklärte der 24-Jährige, der den zweiten Treffer per Foul-Elfmeter erzielte.

Dennoch wurde es in der zweiten Hälfte noch einmal eng. Rapid agierte zusehends nervöser, das Resultat war der Anschlusstreffer für Gdańsk, dem zwölf Minuten kollektives Zittern in der Hintermannschaft folgten. "2:0, das wissen wir alle, das ist wahrscheinlich das gefährlichste Ergebnis. Man wiegt sich in Sicherheit, und wenn man dann ein Tor bekommt, brennt das Stadion, brennt der Gegner", sagte Rapid-Coach Feldhofer. "Wichtig bei so einem Spiel ist, dass du es am Ende einfach drüberbringst", fügte Stürmer Grüll an.

Feldhofer gab sich aber durchaus auch selbstkritisch: "Wir hatten uns vorgenommen in der Pause, schnell aufs 3:0 zu spielen. Das Gegenteil ist eingetreten, wir waren ein bisschen überrascht von der taktischen Umstellung des Gegners, konnten nicht mehr so aktiv nach vorn verteidigen." Auch seine Einwechslungen hätten nicht den gewünschten Effekt erzielt.

Egal, am Ende zählt im Fußball der Sieg und das Weiterkommen. Und vielleicht kommt Rapid ja schon am Sonntag just bei Peter Pacult, dem letzten Meistermacher der Grün-Weißen und nun Trainer bei Austria Klagenfurt, in den gewünschten Flow.