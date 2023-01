Auftakt bei Sturm - Ljubic vor Abgang, Teixeira soll kommen

Begleitet von einigen offenen Personalfragen hat Fußball-Vizemeister Sturm Graz am Freitag das erste Training im neuen Jahr absolviert. Ivan Ljubic wird die Steirer definitiv in Richtung LASK verlassen - ob erst nach Saisonende oder schon in diesem Winter, muss noch geklärt werden. Auch Manprit Sarkaria soll mit einem Wechsel zu den Linzern liebäugeln. Dafür könnte Bryan Teixeira von Austria Lustenau kommen, auch nach einem Tormann wird gesucht.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Ilzer bat die Sturm-Profis zu erstem Training nach Winterpause