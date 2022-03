Aus bei Red Bull Salzburg: Droht Zlatko Junuzovic nun sogar das Karriereende?

Fußballmeister Red Bull Salzburg gab Donnerstag bekannt, dass der im Sommer auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Die Hintergründe.

Zlatko Junuzovic ist nach seiner langwierigen Fersenverletzung längst wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt, doch aus seiner Personalie wurde bei Red Bull Salzburg zuletzt ein Geheimnis gemacht. In der Champions League gegen Bayern München (1:7) saß der Mittelfeldstar auf der Ersatzbank, kam aber zu keinem Einsatz, in der Liga gegen Sturm Graz (1:0) und am Mittwoch im Cup-Halbfinale gegen den WAC (6:5 n. E.) hingegen war er von Trainer Matthias Jaissle nicht für den Matchkader nominiert worden. Die Frage, wie fit ...