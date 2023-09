Die Wiener Austria rutscht in der Fußball-Bundesliga immer tiefer in die Krise. Die Favoritner kassierten am Sonntag in Altach eine 1:2-Niederlage und sind schon sechs Ligaspiele sieglos. Dabei schauten für den Tabellenzehnten, der nur drei Zähler von Schlusslicht Lustenau entfernt ist, nur zwei Remis heraus. Die Vorarlberger verbesserten sich auf den sechsten Rang. Eine Nullnummer gab es im Duell des LASK mit Hartberg.

BILD: SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Für Wimmer wird es ganz eng

Die drittplatzierten Oberösterreicher rückten bis auf vier Punkte an Leader Red Bull Salzburg heran. Der Serienmeister hatte bereits am Samstag überraschend zu Hause gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz mit 0:1 verloren. Siege hatten an diesem Tag auch Austria Klagenfurt (1:0 gegen Austria Lustenau) und der WAC (3:2 bei WSG Tirol) gefeiert. Zum Abschluss der 8. Runde hat der Zweite Sturm Graz noch die Chance, mit einem Sieg bei Rapid die Führungsrolle zu übernehmen.