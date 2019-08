Austria bleibt hinter Erwartungen: Nur 1:1 gegen Admira

Die Austria bleibt in der Fußball-Bundesliga hinter ihren Erwartungen. Am Sonntag mussten die Wiener nach dem Europacup-Aus den nächsten Rückschlag einstecken. Gegen Schlusslicht Admira holten die Violetten nur ein 1:1 (1:0) und halten als Tabellenachter nach vier Runden bei lediglich vier Zählern. Die Südstädter schrieben erstmals in dieser Saison an, bleiben aber Letzter.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Admira erkämpfte sich einen Punkt