Austria blickt Lizenzvergabe zuversichtlich entgegen

Die Wiener Austria blickt trotz weiterhin finanziell angespannter Lage zuversichtlich auf die anstehende Lizenzvergabe in der Fußball-Bundesliga. Ein Abzug von drei Punkten wegen nicht erfüllter Auflagen wie zu Beginn der laufenden Saison soll unter keinen Umständen erneut passieren. "Ich glaube fest daran, dass wir heuer noch besser vorbereitet sind und wir die Lizenz dann hoffentlich in erster Instanz bekommen", sagte Vorstand Gerhard Krisch am Freitag.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Der Vertrag von Austria-Trainer Schmid läuft im Sommer aus