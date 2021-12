Austria-"Co" Breu wird Technischer Direktor Litauens

Reinhold Breu, Co-Trainer von Manfred Schmid bei der Wiener Austria, verlässt die Violetten. Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, tritt der Deutsche ab 1. Jänner 2022 den Job als Technischer Direktor beim litauischen Fußballverband an. Der 51-Jährige übernimmt damit wieder dasselbe Aufgabengebiet, das er auch schon vor seinem Wechsel im Sommer 2021 nach Wien beim Verband in Luxemburg innehatte.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Ab Jänner in Litauen: Austria-Co-Trainer Breu