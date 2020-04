Austria-Coach Ilzer für baldiges Kleingruppen-Training

Austria-Trainer Christian Ilzer hat sich in der Coronavirus-Krise für eine baldige Rückkehr auf den Trainingsplatz ausgesprochen. Der Spielbetrieb in der Fußball-Bundesliga ist seit 10. März unterbrochen, trainiert wird derzeit nur zu Hause. "Umso schneller man auch in Kleingruppen trainieren könnte, umso besser wäre es", sagte Ilzer am Donnerstag in einem Video-Interview auf der Austria-Website.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Trainieren lässt Ilzer derzeit nur zu Hause