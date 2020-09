Austria darf etwas mehr als 7.500 Fans in Arena lassen

Die Austria darf künftig bei Bundesliga-Spielen bis zu 7.537 Zuschauer in die heimische Arena lassen. Wie die Wiener am Donnerstag bekannt gaben, wurde das umfassende Covid-19-Konzept des Clubs für Stadionbesuche genehmigt. Die Besucherzahl gilt vorbehaltlich temporärer Einschränkungen durch die vierstufige "Corona-Ampel", deren Details am Freitag von der Regierung erläutert werden sollen.

SN/APA/HANS PUNZ Ziel der Austria ist die Vollauslastung des Stadions