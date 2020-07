Austria darf weiter vom Europacup träumen

Die Austria darf sich im Play-off-Finale der Fußball-Bundesliga mit Hartberg um einen Europacup-Startplatz messen. Die Wiener setzten sich am Mittwochabend im K.o.-Duell mit Altach mit 1:0 durch. Patrick Wimmer schoss in der 27. Minute mit seinem ersten Liga-Tor den entscheidenden Treffer. Auf die Austria wartet nun am Samstag das nächste Heimspiel gegen Hartberg, das Rückspiel steigt am Mittwoch.

SN/APA/HANS PUNZ Austria trifft nun auf Hartberg