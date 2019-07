Austria dementiert unmittelbar bevorstehende Stöger-Rückkehr

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat Medienberichte über eine unmittelbar bevorstehende Rückkehr von Peter Stöger dementiert. "Es gibt keine News, keine Unterschrift und Stand heute ist in dieser Causa so schnell auch nichts zu erwarten", sagte ein Clubsprecher zur APA. Stöger selbst erklärte im "Kurier", dass ein Gespräch mit Austria-Präsident Frank Hensel noch am Mittwoch geplant sei.

SN/APA (dpa)/Uwe Anspach Peter Stöger bei der Austria immer ein Thema