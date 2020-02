Austria empfängt geschlagenen Meister, Rapid gegen Hartberg

Die Wiener Austria bekommt es am Sonntag (17.00 Uhr) zum Abschluss der 20. Bundesliga-Runde mit dem schwach in das Frühjahr gestarten Meister aus Salzburg zu tun. Für die Salzburger geht es nach der Pleite in Frankfurt um Wiedergutmachung, die Wiener Austria will die Chance auf den Aufstieg in die Meistergruppe wahren. Zuvor (14.30 Uhr) gastiert Rapid bei Hartberg, der LASK empfängt St. Pölten.

SN/APA (AFP)/DANIEL ROLAND Für Salzburg geht es um Wiedergutmachung