Austria fertigt schwache Rieder mit 3:0 ab

Die Austria darf in der Länderspielpause zufrieden auf die Tabelle der Fußball-Bundesliga blicken. Die Wiener besiegten die SV Ried am Sonntag mit 3:0 (1:0) und untermauerten damit ihren Anspruch auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Andreas Gruber (27.), Dominik Fitz (47.) und Can Keles (69.) trafen gegen erschreckend schwache Innviertler.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Gruber leitete Austrias ungefährdeten Erfolg ein