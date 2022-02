Austria hat mit Gazprom "sehr gutes Zusammenarbeitsmodell"

Im Zuge des Konflikts zwischen der Ukraine und Russland rücken die Sponsortätigkeiten von Gazprom bei europäischen Fußball-Clubs in den Fokus. Der russische Erdölkonzern ist auch Partner von Bundesligist FK Austria, wobei die Kooperation offiziell auf den Nachwuchsbereich ausgelegt ist. So tragen etwa die Young Violets in der 2. Liga das Gazprom-Logo auf dem Trikot.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Austria-Chef Krisch sieht gute Zusammenarbeit mit Gazprom