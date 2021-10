Austria hat mit Ried "noch Rechnung offen"

Wenn die Austria auf Ried trifft ist laut "Veilchen"-Trainer Manfred Schmid "noch eine Rechnung offen". 1:2 unterlagen die Wiener zum Saisonauftakt, zum Start der Rückrunde gastieren die Innviertler am Samstag (17.00 Uhr) in Favoriten. Dort hat die Austria in fünf Heimspielen in dieser Saison fünfmal Remis gespielt. Die Tabellenlage sieht die Rieder im Vorteil.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHA Suttner will mit Austria-Youngsters wie Braunöder oben mitmischen