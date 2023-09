Austria holt Goalie Sahin-Radlinger und verleiht ihn weiter

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat die Verpflichtung von Tormann Samuel Sahin-Radlinger bekanntgegeben. Wie Sportdirektor Manuel Ortlechner am Freitag bestätigte, kommt der 30-jährige Oberösterreicher ablösefrei von der in die 2. Liga abgerutschten SV Ried und wird postwendend für ein Jahr an den niederländischen Erstligaclub Almere City abgegeben. So soll die Entwicklung von Austria-Einsergoalie Christian Früchtl nicht blockiert werden.

BILD: SN/APA/ERWIN SCHERIAU Sahin-Radlinger wechselt zur Austria und von dort zu Almere