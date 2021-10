Austria holt mit 4:1 gegen Ried ersehnten ersten Heimsieg

Im sechsten Versuch hat die Austria den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Die Violetten schrieben nach fünf Remis in der Generali Arena mit einem 4:1 (2:1) gegen die SV Ried am Samstag voll an. Manfred Fischer (4.), Marco Djuricin (17.), Can Keles (54.) mit seinem Debüt-Treffer in der Bundesliga und Georg Teigl (89.) trafen für die Austria. Seifedin Chabbi (9.) gelang für die Innviertler nur der zwischenzeitliche Ausgleich.

SN/APA/EXPA/FLORIAN SCHROETTER/EXPA Torschütze Keles schaut seinem Prachtschuss hinterher