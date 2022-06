Austria holt Offensivmann Manuel Polster aus Stuttgart

Die Wiener Austria hat in der Offensive mit Jungstürmer Manuel Polster nachgeschärft. Der 19-Jährige wechselte vom VfB Stuttgart aus nach Wien, bei den Violetten unterschrieb Österreichs Nachwuchs-Internationaler laut Angaben des Fußball-Bundesligisten einen Vertrag bis Sommer 2025. Polster spielte in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft der Schwaben in der deutschen Regionalliga (4. Leistungsstufe). In 34 Auftritten gelangen ihm sechs Tore.

SN/APA/AFP/THOMAS KIENZLE Polster spielte in Vorbereitung 2021 gegen den FC Barcelona