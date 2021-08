Austria holt Torhüter Wedl von Wacker Innsbruck

Die Wiener Austria hat mit Lukas Wedl einen weiteren Torhüter unter Vertrag genommen. Der 25-Jährige kommt von Zweitligist Wacker Innsbruck zum Fußball-Bundesligisten, wie dieser am Dienstag vermeldete. Wedl war bei Wacker zuletzt nur noch die Nummer drei in der Torhüter-Hierarchie. Für die Tiroler spielte der Niederösterreicher seit achteinhalb Jahren, für das A-Team kam er dabei auf 45 Einsätze in der 2. Liga und im ÖFB-Cup.

Laut Austria-Sportdirektor Manuel Ortlechner habe man Wedl "schon länger auf dem Radar" gehabt. Bei den Violetten befinden hinter Patrick Pentz auch noch Ammar Helac und Mirko Kos im Torhüter-Aufgebot. Bei den Young Violets spielte in dieser Saison auch Mathias Gindl.