Austria holt Verteidiger Koumetio leihweise von Liverpool

Die Wiener Austria hat mit Billy Koumetio einen Jungprofi von Liverpool ausgeliehen. Der 19-jährige Innenverteidiger kommt leihweise für ein Jahr zu den Violetten, wie diese am Donnerstag bekannt gaben. Der 1,95 m große Koumetio spielte in der vergangenen Saison im U23-Team der "Reds" in der Premier League 2. Der Franzose kam auch in der UEFA Youth League zum Einsatz. Im Dezember 2020 spielte er für Liverpool eine Halbzeit lang in der Champions League.

SN/APA/Ritzau Scanpix/HENNING BAGGE Koumetio (r.) im Dezember 2020 im Champions-League-Einsatz