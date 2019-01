Austria holte 19-jährigen Stürmer Yateke

Die Wiener Austria hat mit dem 19-jährigen Sterling Yateke einen neuen Mittelstürmer unter Vertrag genommen. Wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekanntgab, wurde der Angreifer aus der Zentralafrikanischen Republik langfristig unter Vertrag genommen. Yateke spielte seit vergangenem August in Finnland für Turku PS, für den Erstliga-Absteiger traf er in neun Ligaspielen sieben Mal.

Yateke werde als Perspektivspieler für den Profikader verpflichtet, hieß es vonseiten der Austria. "Wir sind überzeugt, dass wir mit ihm einen hoch veranlagten Stürmer dazugewinnen konnten", sagte Sportdirektor Ralf Muhr. Der junge Stürmer reiste mit der Mannschaft am Dienstag zum Trainingslager ins türkische Belek. "Ich mag den Konkurrenzkampf und bin bereit für diese große Herausforderung", wurde Yateke in einer Aussendung zitiert. Die Austria hatte im Jänner Stürmer Kevin Friesenbichler vorerst leihweise zum WAC abgegeben. Anzeige Quelle: APA