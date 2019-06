Austria Wien hat am Dienstag einen Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga bekanntgegeben. Der 21-jährige Innenverteidiger Maudo Jarjue aus Guinea-Bissau spielte zuletzt beim Dritten in Aserbaidschan, FK Sabail. Jarjue sei ein "hoffnungsvoller Spieler, der alle Anlagen für das moderne Innenverteidiger-Spiel mitbringt und top-entwickelbar ist", sagte Trainer Christian Ilzer.

Quelle: APA