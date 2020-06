Austria holte mit 2:1 gegen WSG Tirol dritten Sieg in Folge

Die Austria hat in der Fußball-Bundesliga den dritten Sieg in Folge angeschrieben. Nach dem Heimsieg gegen die WSG Tirol am Dienstag setzten sich die Wiener auch am Samstag in Innsbruck mit 2:1 (1:1) durch. Die Violetten sicherten damit ihre Spitzenposition in der Qualifikationsgruppe nun drei Zähler vor Altach ab. Aufsteiger Wattens findet sich vier Runden vor Saisonende am Tabellenende wieder.

SN/APA (Adelsberger)/EXPA/STEFAN AD Bright Edomwonyi (Mitte) leitete den Austria-Sieg ein