Austria holte niederländischen Linksverteidiger Cavlan

Die Austria hat am Mittwoch die Verpflichtung des niederländischen Linksverteidigers Caner Cavlan als fix vermeldet. Der 27-Jährige wechselt vom FC Emmen aus der Ehrendivision nach Wien, beim Fußball-Bundesligisten erhielt er einen Vertrag bis 2022. Cavlans Vertrag bei Emmen, das den Wechsel bereits vor knapp zwei Wochen vermeldet hatte, war mit Saisonende ausgelaufen.

"Mit Cavlan ist es uns gelungen, einen spielstarken Linksverteidiger für uns zu gewinnen, der vor allem auch aufgrund seiner Offensiv-Qualitäten gut zu uns passt", meinte Austria-Sportdirektor Ralf Muhr über den Neuzugang. Cavlan schoss in der vergangenen Saison vier Tore und lieferte sieben Assists für den Tabellen-14. "Ich hatte ein großartiges Jahr in Holland, konnte sehr gute Leistungen abliefern. Ich habe auch davor in der Türkei wichtige Erfahrungen gesammelt. Jetzt will ich bei Austria Wien beweisen, dass ich ein guter Fußballer bin", sagte der Neo-Violette.

Die Austria war nach den Abgängen von Thomas Salamon und Cristian Cuevas auf der Suche nach einem zweiten Linksverteidiger neben Christoph Martschinko.

Quelle: APA