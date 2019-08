Austria holte US-Legionär Palmer-Brown leihweise von ManCity

Fußball-Bundesligist Austria Wien leiht Innenverteidiger Erik Palmer-Brown von Englands Meister Manchester City bis Saisonende aus. Die Favoritner besitzen außerdem eine Kaufoption für den 22-jährigen, wie sie am Montagvormittag mitteilten. Der US-Amerikaner war zuvor in den Niederlanden und in Belgien im Einsatz und spielte auch schon im Nationalteam der USA.

Palmer-Brown war schon vor knapp zwei Wochen in der Generali-Arena zu Gast, machte sich vor Ort ein genaueres Bild von der Austria, von der Infrastruktur und den Möglichkeiten, die der Club bietet. Der zweifache US-Teamspieler (gegen Bolivien und Frankreich) war danach von einem Wechsel in Österreichs Bundeshauptstadt überzeugt. In der Vorsaison war Palmer-Brown an den niederländischen Club NAC Breda verliehen und absolvierte in der höchsten Spielklasse 18 Partien. Im Frühjahr 2018 spielte er beim belgischen Erstligisten KV Kortrijk, kam dort neunmal zum Einsatz. Davor hatte der US-Amerikaner für Sporting Kansas City in der Major League Soccer gespielt, ehe er im Jänner 2018 im Alter von 20 Jahren von Manchester City gekauft worden war. "Es freut mich, dass uns durch die Kooperation mit Manchester City der erste Transfer gelungen ist und diese Zusammenarbeit nicht mehr nur am Papier besteht. Wir sind auch froh, dass wir mit Erik Palmer-Brown einen zusätzlichen Innenverteidiger haben, da wir aufgrund der Verletzungen von (Christian) Schoissengeyr und (Alexandar) Borkovic Handlungsbedarf hatten", betonte Austrias Sportdirektor Ralf Muhr. Palmer-Brown freut sich bereits auf sein Austria-Debüt. "Das brandneue Stadion und die ganze Infrastruktur haben mich wirklich beeindruckt und überzeugt. Was mir außerdem wirklich imponiert hat, als ich vor eineinhalb Wochen auf Besuch war, war, dass sich die Spieler während der Trinkpause beim Training sofort bei mir vorgestellt haben - das war großartig, sagt viel über den Charakter der Mannschaft und des Clubs aus", berichtete der Abwehrspieler. "Mein Ziel ist, der beste Teamplayer zu sein und mich von meiner besten Seite zu zeigen." Quelle: APA